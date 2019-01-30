Додома, 30 января, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Танзания заняла второе место в Восточной Африке по уровню коррупции, первой стала Руанда, сообщает газета Mtanzania.

Коррупция

Международная организация Transparency Inernational (TI) выпустила новый доклад, который рассказывает о коррупции в разных странах мира в 2018 году.

В Восточной Африке первую строчку занимает Руанда, однако в мировом рейтинге она на 48 месте, второе место в Восточной Африке получила Танзания, в мире она занимает 99 строчку. Далее следует Кения, занимая в мире 144 позицию, Уганда на 149 позиции, Бурунди на 170, Судан на 172, а Южный Судан на 178 из 180 возможных строчек.

Страны, в которых проходят боевые действия — Сирия, Южный Судан и Сомали заняли последние строчки в мировом рейтинге.

Меньше всего случаев коррупции было отмечено в Дании и Новой Зеландии. Третье место занимает Финляндия, четвертое — Сингапур, пятое — Швеция, шестое — Швейцария, седьмое — Норвегия, восьмое — Нидерланды, девятое — Канада, десятое — Люксембург.

Впервые США не вошли даже в первую двадцатку рейтинга.