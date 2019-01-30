Палу, Индонезия, 30 января, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Губернатор индонезийской провинции Центральный Сулавеси Лонгки Джанггола заявил, что, согласно последним данным, число жертв землетрясения и цунами, обрушившегося на провинцию 28 сентября 2018 года, достигло 4340 человек, сообщает Antaranews.

Makassar Regional Disaster Mitigation Agency После землетрясения на Сулавеси

«Что касается погибших, то мы предоставили министру социального обеспечения страны список семей для выплаты пособий, которые составят 15 млн рупий на человека (127 тыс. долларов США)», — заявил губернатор.

Ожидается, что 31 января 2019 года вице-президент Индонезии Юсуф Калла посетит офис губернатора Центрального Сулавеси в Палу, где проведет координационное совещание по вопросам ликвидации последствий землетрясения и цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2018 года у берегов Сулавеси произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 по шкале Рихтера.