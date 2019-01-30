Санкт-Петербург, 30 января, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в мексиканский клуб «Америка». Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

Отмечается, что «Америка» предложила за Ригони €9 млн. В настоящий момент клубы близки к заключению сделки.

Напомним, Ригони перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Индепендьенте». В августе 2018 года он перешёл в «Аталанту» на правах аренды до лета 2019 года, но контракт был расторгнут в январе.

За «Аталанту» Ригони принял участие в 12 матчах и забил три гола.

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