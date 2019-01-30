Тула, 30 января, 2019, 11:55 — ИА Регнум. В Туле завершился прием заявок в Московскую театральную школу Олега Табакова «Табакерка» — он проводился в рамках проекта по отбору одаренной молодежи для получения театрального образования. Тульская область дала старт всероссийскому проекту и стала его базовой площадкой в Центральной России при поддержке губернатора Алексея Дюмина, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Художественный руководитель театральной школы «Табакерка» Владимир Машков

«Почётно, что этот проект стартовал именно у нас, в Тульской области, которая в последние годы все чаще становится первопроходцем в самых разных сферах жизни. Мы всегда готовы поддерживать подобные инициативы, которые помогают нашим детям развивать их таланты и добиваться новых высот», — сказал глава региона Алексей Дюмин.

Заявки от абитуриентов — выпускников девятых классов — принимали с 21 по 28 января в Тульском областном колледже культуры и искусства. В общей сложности заявки подали 165 человек из Тульской, Московской, Калужской, Кировской, Ивановской, Тюменской областей и Алтайского края.

1 февраля состоится панельная дискуссия с участием художественного руководителя «Табакерки» и художественного руководителя театральной школы народного артиста России Владимира Машкова. Будут организованы мастер-классы ведущих артистов Театра Олега Табакова и педагогов школы. 2 и 3 февраля абитуриенты пройдут отборочные прослушивания.