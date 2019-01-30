Сеул, 30 января, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Союзник действующего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина губернатор провинции Кёнсан-Намдо Ким Кёнг Су был осужден 30 января на два года лишения свободы в связи с его причастностью к скандалу с фальсификацией опросов общественного мнения, сообщает американское агентство Associated Press.

За решёткой

По информации местных СМИ, он вошел в сговор с известным блогером для того, чтобы склонить общественное мнение страны в сторону поддержки Мун Чжэ Ина на выборах 2017 года. Чиновник был взят под стражу прямо в здании суда.

Напомним, осуждение союзника действующего президента страны произошло на фоне продолжающегося процесса сближения КНДР и Южной Кореи, которое началось в 2018 году, после смены политического руководства страны.

Необходимо отметить, что предыдущий президент Республики Корея Пак Кын Хе была осуждена по делу о нарушении избирательного законодательства и приговорена к двум годам лишения свободы.