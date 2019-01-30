Москва, 30 января, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Задержанный сегодня, 30 января, в Совете Федерации сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков причастен к совершению нескольких резонансных убийств. Его привлекли в качестве обвиняемого к расследованию этих преступлений. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Council.gov.ru Рауф Арашуков

«Принято решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совета Федерации и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого», — говорится в сообщении СКР.

Среди преступлений, по которым проходит обвиняемым Рауф Арашуков, в ведомстве назвали убийство заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова, убийство советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Сообщается, что сенатор замешан и в других преступлениях.

Читайте также: СКР: Сенатор от Карачаево-Черкесии задержан в рамках уголовного дела