Вашингтон, 30 января, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Директор Национальной разведки США Дэн Коутс 29 января выступал перед комитетом по разведке Сената США. В ходе своего выступления он заявил, что президент Сирии Башар Асад, скорее всего, вернет себе всю страну в ближайшем будущем.

Facebook.com/SyrianPresidency Башар Асад вместе с сирийскими военными

Он также сказал, что президент Сирии Башар Асад в значительной степени победил оппозицию и теперь стремится восстановить контроль над всей сирийской территорией. При этом он отметил, что в ходе восстановления контроля над остальной территорией страны сирийское правительство будет стремиться избежать конфликта с Турцией и Израилем.

Дэн Коутс стал руководителем Национальной разведки в марте 2017 года. Ему 75 полных лет. На этот пост его выдвинул президент США Дональд Трамп. Коутс шестнадцать лет представлял штат Индиана в Сенате США. Во время работы сенатором входил в состав сенатских комитетов по вооруженным силам, разведке, труду и человеческим ресурсам.

Дэн Коутс является членом Республиканской партии. Имеет опыт дипломатической работы: в 2001—2005 годах был послом США в Германии. Дэн Коутс всегда называл Россию главной проблемой Соединенных Штатов.