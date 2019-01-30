Москва, 30 января, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Россия является неотъемлемой частью европейской идентичности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 января заявила председатель сената Итальянской Республики Мария Элизабетта Альберти Казеллати на заседании Совета Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Адские санкции

«Россия — неотъемлемая часть европейской идентичности. Конечно, Россия — большая страна, раскинувшаяся на просторах двух континентов, она теснейшим образом интегрирована в жизнь обоих. Нет сомнений, что существует не просто связь, а совокупность черт идентичностей, общих для России и Европы. Нельзя говорить о европейской цивилизации, о европейской культуре без России», — заявила Казеллати.

В Италии политические силы практически единодушно убеждены в необходимости более конструктивных отношений между ЕС и НАТО, с одной стороны, и Россией, с другой.

«(Убеждены в необходимости) возврата к условиям, которые позволили бы преодолеть режим санкций, вредный для обеих сторон, во имя диалога на основе всего того, что нас объединяет, а не того, что нас разъединяет», — подчеркнула она.