Сеул, 30 января, 2019, 11:30 — ИА Регнум. 30 января скончалась старшая дочь основателя Samsung Group Ли Ин Хи. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap с ссылкой на председателя компании Ли Гон Хи.

Ли Ин Хи

Согласно новостному источнику, женщина скончалась в возрасте 90 лет в больнице Samsung Medical Center.

Ли Ин Хи родилась в 1929 году в семье основателя Samsung Ли Бён Чхоля в провинции Кёнсан — Намдо и была старшим ребенком среди 10 детей (4 мальчиков и 6 девочек).

В 1979 году она была постоянным членом правления Hotel Shilla, в 1983 — консультантом компании JEONJU PAPER, после чего в 1991 году создала компанию Hansol Group и, отделившись от основной компании Samsung Group, стала независимой.