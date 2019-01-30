Киев, 30 января, 2019, 11:18 — ИА Регнум. По итогам 2018 года государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом в размере 59,248 млрд гривен, что на 23,7% превышает дефицит бюджета в 2017 году. Данные опубликованы 29 января на официальном сайте государственной казначейской службы Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Золотая рыбка

По данным ведомства, дефицит сводного бюджета Украины в 1,6 раза превышает показатель 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман спрогнозировал в 2019 году рост украинского ВВП не менее 3%. Наиболее приоритетным направлением для украинского государства в этом году остаётся сфера обороны.

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