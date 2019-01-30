Вашингтон, 30 января, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Американские ученые более точно вычислили продолжительность суток на Сатурне, изучив небольшие возмущения в кольцах планеты-гиганта. Об этом сообщает The New York Times.

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Данные о возмущениях в кольцах планеты, связанных с её вращением, передал специалистам межпланетный аппарат Cassini, запущенный в 1997 году. Весной 2017 года станция несколько раз пересекла кольца изо льда и пыли, что позволило выяснить их плотность по силе радиосигнала.

В результате астрономы определили, что сутки на шестой планете Солнечной системы длятся 10 часов 33 минуты и 38 секунд. Таким образом, полный оборот вокруг оси Сатурн делает более чем вдвое быстрее, чем Земля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты NASA рассказали о разрушении колец Сатурна с большой, по космическим меркам, скоростью. Образования вокруг планеты продержатся «всего» 100 млн лет.

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