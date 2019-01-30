Чита, 30 января, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Сильный пожар возник сегодняшней ночью, 30 января, на полигоне ТБО в поселке Ивановка близ Читы (Забайкальский край). По сообщениям забайкальских СМИ, его локализацию осложняет отсутствие подъездных путей для спецтехники. Однако городская мэрия извещает, что оперативные мероприятия по ликвидации возгорания уже проводятся.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

«Для этих целей сейчас в Ивановке работает два бульдозера и четыре КамАЗа. Место возгорания огорожено, предусмотрены места возможного выхода огня наружу», — отмечают чиновники и уверяют, что ситуация находится под контролем.

В причинах ЧП руководитель ОАО «Забайкалспецтранс» Баясхалан Ванчиков склонен винить прежних арендаторов мусорного полигона. По его словам, до 11 января 2019 года территорией владело ООО «Полигон-2».

"Данное предприятие содержало территорию полигона ненадлежащим образом, фактически обслуживание не велось. Эти выводы были отражены в экспертном заключении, подготовленном инженером-экологом 10 января 2019 года. В нем, в частности, говорится, что при проверке полигона «существующие навалы не изолированы грунтом. Отмечено наличие связок древесно-растительных отходов от обрезки деревьев, размещенных на отдельной от отходов ТКО площадке». Все это, безусловно, создает реальные предпосылки для возгорания», — заверил Баясхалан Ванчиков.

Между тем очевидно, что горящая свалка является значительной потенциальной угрозой жизни и здоровью населения Читы, а также близлежащих поселков. Поэтому специалисты Росприроднадзора отправились на полигон для забора проб атмосферного воздуха. Результаты исследований пообещали предоставить в ближайшие дни.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года почти все российские регионы перешли на новую схему обращения с твердыми бытовыми отходами. Но московская компания «Олерон+», вызвавшаяся полностью контролировать вывоз и утилизацию мусора в Забайкалье, не приступила к реализации так называемой мусорной реформы. Ввиду того, что многие ключевые вопросы перехода на новую территориальную схему обращения с твёрдыми бытовыми не решены, да и сама схема вызывает вопросы, врио главы региона Александр Осипов распорядился отодвинуть всё на год.