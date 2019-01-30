Великий Новгород, 30 января, 2019, 10:39 — ИА Регнум. В Великом Новгороде больницы работают в штатном режиме, но в Новгородской областной клинической больнице приостановлена плановая госпитализация. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении информационной политики администрации губернатора Новгородской области, комментируя поступившие сегодня утром, 30 января, сообщения о массовой эвакуации из школ и больниц.

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«Консультативный приём ведётся в отдельно стоящем здании. Медицинская помощь будет всем оказана», — отметили в управлении.

Отмечается, что по всем фактам сообщений о заминировании городских школ и больниц работают правоохранительные органы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в администрации Великого Новгорода проходит заседание городской комиссии по ликвидации ЧС, мэр Сергей Бусурин лично утром проконтролировал эвакуацию детей и персонала в одной из городских школ. Министерством образования региона принято решение о приостановлении занятий в средних общеобразовательных учреждениях города на сегодняшний день — дети отпущены домой.