Каракас, 30 января, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Сотрудничество с Венесуэлой, чья нефтегазовая госкомпания оказалась под санкциями США, не несет рисков для России. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.

Kremlin.ru Николас Мадуро

По его словам, никаких рисков для России нет, так как она является независимой, суверенной страной, а российские предприятия имеют серьезное влияние в мире. Компании РФ располагают своими кадрами, финансами и логистикой. Венесуэльская PDVSA — также компания суверенной страны.

«Все будет хорошо, это защищено броней — бизнес между Россией и Венесуэлой в нефти и газе», — сказал Мадуро РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января США объявили о наложении санкций на государственную компанию Венесуэлы PDVSA. Мадуро назвал введение санкций аморальным, а глава госдепа США Майк Помпео заявил, что они введены в интересах жителей Венесуэлы.

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