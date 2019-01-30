Колумбус, США, 30 января, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» освистали российского форварда Артемия Панарина во время матча с «Баффало». Об этом 30 января сообщает NBC Sports.

Николай Когоут. Хоккей. 1950-е

Сначала Панарина освистали при объявлении стартовых составов команд, а затем также при объявлении его фамилии в качестве автора голевых передач.

Напомним, ранее агент Панарина Дэн Мильштейн заявил, что хоккеист не будет вести переговоры с клубом о продлении контракта до окончания сезона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Коламбус» проиграл «Баффало» со счётом 4:5. Панарин отметился двумя результативными передачами.

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