Иркутск, 30 января, 2019, 10:13 — ИА Регнум. В ходе посещения Иркутского авиационного завода глава Минобороны России Сергей Шойгу ознакомился с процессом постройки и модернизации истребителей Су-30СМ, передает 30 января телеканал «Звезда».

Mil.ru Су-30СМ ВКС России

По информации телеканала, главе военного ведомства доложили о совершенных поставках боевых самолетов в Казахстан и о подготовке очередной партии для ВВС Белоруссии.

Также Шойгу рассказали, что на вооружении Воздушно-космических сил России на сегодняшний день стоят более сотни истребителей указанного типа, и данные машины постоянно модернизируются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Минобороны РФ планирует принять на вооружение легкие вертолеты «Ансат». Данные винтокрылые машины оснащены современным оборудованием для эвакуации и лечения пострадавших.

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