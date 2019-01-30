Москва, 30 января, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выйдет на ринг после дисквалификации не раньше осени 2019 года. Об этом заявил менеджер бойца Ризван Магомедов, сообщает ТАСС.

Цитата из видео «Что такое ММА» Хабиб Нурмагомедов

«Хабиб вернется примерно в то же время, что и Зубайра Тухугов с Абубакар Нурмагомедов. Не раньше», — сказал Магомедов.

Напомним, 29 января Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев за драку после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

Срок дисквалификации отсчитывается с даты боя — 6 октября 2018 года. При этом он мог быть сокращен на три месяца, если бы Нурмагомедов принял участие в социальной рекламе, но он отказался.

Кроме того, Нурмагомедову назначен штраф в размере $500 тыс. Тухугов и Абубакар Нурмагомедов дисквалифицированы на год и оштрафованы на $25 тыс. каждый.