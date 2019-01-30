Екатеринбург, 30 января, 2019, 10:14 — ИА Регнум. В школах и детских садах Екатеринбурга ограничительные мероприятия введены из-за неблагополучной обстановки, связанной с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

(сс) ccipeggy ОРВИ

«Ученики школ и воспитанники учреждений дополнительного образования детей переводятся на дистанционное обучение. Воспитанники детских садов, привитые от острых респираторных вирусных инфекций, могут посещать дошкольные образовательные организации», — уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Меры приняты на основании предложений управления Роспоребнадзора по Свердловской области и постановления мэрии. Они будут сняты после особого распоряжения по мере улучшения ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю в Екатеринбурге было зафиксировано более 21 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Этот показатель превышает эпидемиологический порог на 107%, причём ещё неделей ранее он уже составлял 90%.

Читайте также: В Екатеринбурге уровень эпидемиологического порога по ОРВИ превышен на 90%

Напомним, что ограничительные меры на посещение непривитыми от гриппа детьми детских садов и школ в Екатеринбурге намеревались принять ещё 25 января. Однако впоследствии рекомендации были отозваны.

При этом с 30 января власти города всё же ввели ограничения для детей.