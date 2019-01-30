Москва, 30 января, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.

Ночная дорога

«Такими городами стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и Ростов-на-Дону», — говорится в сообщении.

В докладе отмечено, что шум транспорта неблагоприятно действует на здоровье: нервно-психическую сферу и систему кровообращения.

Ранее столица России оказалась в числе городов с самым грязным воздухом.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею об ограничениях для неэкологичного транспорта.