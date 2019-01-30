Черкесск, 30 января, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил орден министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой. Высшей государственной награды субъекта — ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой» глава Минздрава удостоилась «за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в совершенствование системы здравоохранения региона», говорится в тексте указа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

Удостоена награды республики и заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. Ей присвоено звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии».

Рашид Темрезов объявил о награждении во время визита руководителей Минздрава РФ в республику 29 января. Они стали почетными гостями на торжественной церемонии открытия двух важных объектов здравоохранения — онкологического центра и многопрофильной детской больницы.

Глава КЧР поблагодарил министра здравоохранения РФ и весь коллектив ведомства за колоссальную поддержку, которая оказывается медицине Карачаево-Черкесии.

«Для меня большая честь работать вместе с вами, Вероника Игоревна, на благо решения тех вопросов, которых сегодня от нас ждут жители, а также в реализации тех задач, которые перед нами ставит наш президент Владимир Путин», — обратился Рашид Темрезов к главе Минздрава РФ.