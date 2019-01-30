Барнаул, 30 января, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Врач высшей категории, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает оправданной инициативу российского Минфина увеличить лимит выплат за вред здоровью по ОСАГО. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО, он отметил:

Prostrahovanie24.ru ОСАГО

«На мой взгляд, вполне оправданно. Суммы в размере 500 тысяч рублей далеко не во всех случаях достаточно для возмещения вреда здоровью, причиненному в результате ДТП. Автолюбитель должен быть застрахован от любых неприятностей на дороге, связанных с денежным возмещением ущерба.

Это выгодно как виновнику ДТП, так как он избежит чрезмерных и порой непосильных для него выплат, так и пострадавшему, поскольку возмещение вреда здоровью будет гарантированно произведено практически в любом необходимом объеме со стороны страховой организации».

Как уже сообщало ИА REGNUM, увеличить выплаты в ОСАГО за вред жизни и здоровью в четыре раза (с 500 000 до 2 млн руб.) предложил Минфин РФ. Вместе с тем в Российском союзе автостраховщиков отмечают, что это увеличение приведет к повышению среднего тарифа на ОСАГО примерно на 10−11 процентов (для автолюбителей стоимость страховки может вырасти в среднем примерно на 500−600 рублей).