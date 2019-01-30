Москва, 30 января, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Предложенное Минфином РФ и одобренное Банком России увеличение размера страховой выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей повлечет за собой рост средней цены полиса. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

По мнению экспертов организации, инициатива министерства финансов РФ приведет к удорожанию среднего тарифа на ОСАГО на 10−11%.

«Для автолюбителей стоимость страховки вырастет в среднем примерно на 500−600 рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в российском Минфине предложили приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО. На сегодняшний день родственники погибшего при поездке на самолете или в поезде могут рассчитывать на 2 млн рублей, а семья погибшего в ДТП — лишь на 500 тыс. рублей. Как сообщало ИА REGNUM, 16 января стало известно, что в первые дни продаж после изменения базовых ставок стоимость полисов ОСАГО в России выросла в среднем на 4,6%.

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