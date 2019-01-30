Санкт-Петербург, 30 января, 2019, 09:51 — ИА Регнум. 30 января Большой драматический театр имени Георгия Александровича Товстоногова в Санкт-Петербурге представит публике премьеру — спектакль «Аустерлиц». Это первое сценическое прочтение произведения выдающегося немецкого писателя Винфрида Георга Максимилиана Зебальда. Режиссер Евгения Сафонова поставила один из самых сложных романов автора и вообще литературы начала XXI века — «Аустерлиц». Она попробовала воплотить на сцене историю поиска человеком своих корней, поставить вопрос о подлинном понимании событий прошлого в настоящих реалиях.

A Razumov Здание БДТ им. Г.А. Товстоногова

Как отмечает Евгения Сафонова в релизе театра: «Наша основная задача — создание сценического эквивалента художественного мира, пространства и атмосферы «Аустерлица»; сохранение буквы и духа текста Зебальда. Работая над постановкой, мы размышляем о том, что человек помнит — а что забывает, почему исторические трагедии и катастрофы со временем остаются непонятыми, неосознанными и забытыми, как все это сказывается на человеческих биографиях и проблемах самоидентификации».

Главные роли исполняют Алена Кучкова, Александра Магелатова, Василий Реутов, Мария Сандлер, Алексей Фурманов.

Винфрид Георг Максимилиан Зебальд (18 мая 1944, Вертах — 14 декабря 2001, Норфолк) — немецкий поэт, прозаик, эссеист, историк литературы, писал на немецком и английском языках. Лауреат многочисленных международных и национальных литературных премий. Автор романов «Головокружение», «Эмигранты», «Кольца Сатурна», «Аустерлиц» и других.