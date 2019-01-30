Калуга, 30 января, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Оперативниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с калужскими коллегами была пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в поставке крупных партий синтетических наркотиков и психотропных веществ в Калужскую область, сообщает 30 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию официального представителя МВД России Ирину Волк.

40.мвд.рф Крупная партия наркотиков.

Для хранения наркотиков злоумышленники использовали гараж, арендованный на территории города Москвы, в котором полицейские обнаружили свыше 28 килограммов запрещенного вещества «N-метилэфедрон» и 9,5 килограмма индола. В гараже производилась фасовка крупных партий наркотических средств на более мелкие и разовые дозы, которые в дальнейшем реализовывались через тайники-закладки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны трое подозреваемых в возрасте от 22 до 30 лет. При обыске по местам их проживания и в автомобиле изъято свыше 4,7 килограмма наркотических средств, подготовленных к сбыту.

В отношении злоумышленников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге в январе 2019 года полицейские задержали 41-летнего наркодилера с крупной партией наркотических средств, приготовленных к сбыту. Мужчина осуществлял «закладки» в тайники, как в областном центре, так и в близлежащих районах. В автомобиле подозреваемого, а также в гараже и квартире мужчины сотрудники полиции обнаружили около 4,5 кг наркотических средств синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело. Наркодилеру грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.