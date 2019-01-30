Валенсия, Испания, 30 января, 2019, 09:38 — ИА Регнум. «Валенсия» одержала победу над «Хетафе» во втором матче ¼ финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На первой минуте матча счёт открыли футболисты «Хетафе», отличился нападающий Хорхе Молина.

В составе «Валенсии» хет-трик оформил нападающий Родриго. На 61-й минуте он сравнял счёт после передачи Дениса Черышева, а в добавленное время забил ещё два гола.

В первом матче победа осталась за футболистами «Хетафе» — 1:0. Таким образом, «Валенсия» прошла в полуфинал Кубка Испании.

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