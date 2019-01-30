Москва, 30 января, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Во второй половине торгов 29 января котировки нефти определились с более четким вектором движения и смогли прорваться на север. Brent слегка приподнялась над отметкой $61 за баррель и по итогам торговых суток набрала почти 2,5%, практически отыграв потери предыдущего дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Многие ссылаются на то, что к росту цены подтолкнули санкции против Венесуэлы. Возможно, отчасти действительно имела место отложенная реакция рынка на очередной жест агрессии Вашингтона во внешней политике. Однако прорыв, скорее, связан с улучшением общего отношения к риску. Азиатские рынки приняли эстафету у Уолл-стрит, и с утра баррель тоже торгуется с умеренным восходящим уклоном», — отметил эксперт.

Влияние санкций как таковых на мировой рынок будет в целом ограниченным в силу того, что Америка по аналогии с иранской историей сделала ряд исключений для импортеров венесуэльской нефти, включая несколько местных крупных НПЗ и европейских покупателей. Тем временем API сообщил о росте запасов сырой нефти на 2 млн баррелей на прошлой неделе. В целом отчет не оказал существенного влияния на рынок.

«Сегодня, 30 января, нефть марки Brent может двинуться в любом направлении, в зависимости от характера сигналов, которые будут поступать со стороны переговоров США и Китая. Данные минэнерго США, если не будут разительно отличаться от оценки API, останутся практически незамеченными, поскольку рынок будет сосредоточенно ждать итогов заседания ФРС и следить за реакцией фондовых рынков и доллара. Если Brent на этот раз удастся отстоять уровень $60, техническая картина рынка немного улучшится», — полагает Мащенко.

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