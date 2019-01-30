Магнитогорск, Челябинская область, 30 января, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Жильцов пострадавшего в Магнитогорске дома на проспекте Карла Маркса, 164 не будут переселять силой. Об этом активистам инициативной группы заявил глава города Сергей Бердников, сообщили журналистам в мэрии.

Gubernator74.ru На месте обрушения

Члены инициативной группы побывали на приёме у мэра вчера, 29 января. Их беспокоила судьба дома и то, насколько в нём безопасно жить. Также они предположили, что в мэрии проходят совещания по расселению жильцов, и выразили желание на них присутствовать. На что мэр заверил их в том, что таких совещаний нет, как и необходимости в них. Сейчас важно — дождаться результатов экспертизы. Проведут её после окончания демонтажа восьмого и остатков седьмого подъезда.

Также людей тревожил вопрос о том, что их могут переселить силой. На это мэр успокоил горожан.

«Насильно переселять никого не будут», — заявил Сергей Бердников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полного расселения дома потребовала часть жильцов. 16 января президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому пойти им навстречу. Но затем выяснилось. что многие жители не желают переезжать. Им в первую очередь нравится район — самый центр города, где рядом есть всё необходимое.

Граждане начали борьбу за свои права. Они просят Владимира Путина уточнить своё поручение Дубровскому и не переселять тех граждан, которые хотят остаться на прежнем месте.