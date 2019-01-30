Милан, Италия, 30 января, 2019, 09:17 — ИА Регнум. «Милан» одержал победу над «Наполи» в матче ¼ финала Кубка Италии. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Цитата из м/ф Футбольные звезды. реж Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

В составе «Милана» дубль оформил нападающий Кшиштоф Пёнтек, забивший на 10-й и 27-й минутах матча.

В полуфинале турнира «Милан» встретится с победителем матча между «Интером» и «Лацио».

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