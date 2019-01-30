Вашингтон, 30 января, 2019, 09:17 — ИА Регнум. На сегодняшний день военное ведомство США не владеет информацией о военном присутствии России и Китая на территории Венесуэлы. Об этом заявил глава военной разведки США генерал Роберт Эшли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские!

В ходе своего выступления на слушаниях сенате американский военачальник подчеркнул, что подробный обмен информацией может состояться «лишь в закрытом режиме».

«Однако по открытым источникам информации пока видно в действительности только громогласную поддержку со стороны Москвы, а также Китая», — цитирует слова Эшли ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роберт Эшли заявил, что новейшие системы вооружений, разрабатываемые российскими оружейниками, не нарушают Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Читайте также: Глава военной разведки США: Россия не нарушает договор СНВ-3