Вашингтон, 30 января, 2019, 09:15 — ИА Регнум. В принадлежащих президенту США Дональду Трампу компаниях будет усилен контроль за приемом на работу выходцев из других стран. Внедрение федеральной программы E-Verify призвано исключить возможность приема на работу нелегальных мигрантов, сообщает The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Управляющий Trump Organization, сын главы США Эрик Трамп пояснил, что программу в ближайшее время запустят во всех гольф-клубах и отелях компании. Первыми будут гольф-клубы, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из гольф-клуба Трампа были уволены 12 мигрантов, предоставивших при трудоустройстве фальшивые документы. Эти люди проработали на Трампа по несколько лет, а руководство знало о подложных документах, отмечают юристы.