Монако, 30 января, 2019, 09:08 — ИА Регнум. «Монако» проиграл «Генгаму» в матче ½ финала Кубка лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2. В серии пенальти победил «Генгам» со счётом 5:4.

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В составе «Монако» голами отметились Маркуш Лопеш на 18-й минуте и Александр Головин на 24-й минуте. При этом «Монако» с 14-й минуте играл в меньшинстве после удаления полузащитника Вильяма Ванкёра.

«Генгаму» удалось отыграться. На 46-й минуте гол забил Александр Менди. А на 55-й минуте счёт сравнял форвард Марку Тюрам.

Отметим, что в четвертьфинале финала турнира «Генгам» обыграл ПСЖ, а в финале встретится с победителем матча между «Страсбургом» и «Бордо».

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