Москва, 30 января, 2019, 09:07 — ИА Регнум. В России с 27 января вступили в силу приказ о правилах выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

Kremlin.ru ЕГЭ

Теперь при выдаче аттестата с отличием выпускникам российских школ будут учитывать результаты ЕГЭ. Выпускники должны сдать ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня не менее чем на 70 баллов или на пять баллов ЕГЭ по математике базового уровня.

В Минпросвещения напомнили, что ранее для получения аттестата с отличием об окончании средней школы было достаточно закончить учёбу на «отлично» и успешно пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в российских школах необходимо системно бороться с «натаскиванием» на единый государственный экзамен (ЕГЭ).

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