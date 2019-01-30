Москва, 30 января, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве и Московской области 30 января приблизится к плюсовым значениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре «Фобос».

Бобровский Г. М. Зима. Снег идет

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«Сегодня синоптическая карта столичного региона будет представлена тёплым сектором атлантического циклона, куда с юго-запада поступит влажный средиземноморский воздух, из-за чего ожидается оттепель и осадки, в сопровождении гололёдных явлений, пройдут в смешанной фазе», — рассказали в центре.

По прогнозу синоптиков, днём ожидается облачная погода, осадки и слабый гололёд. В Москве температура будет около 0 °C, в Подмосковье прогреется до +2°С.

Ветер подует с юга и юго-востока, его скорость достигнет 8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит 78−83%. Атмосферное давление — 746 мм ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в столичном регионе ожидается тёплая погода, а 31 января синоптики прогнозируют ледяной дождь.