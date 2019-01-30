Манчестер, Великобритания, 30 января, 2019, 08:54 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Равная борьба

Футболисты «Бёрнли» забили два мяча во втором тайме. На 51-й минуте отличился нападающий Эшли Барнс. А на 81-й минуте форвард Крис Вуд удвоил преимущество.

Манкунианцам удалось отыграться. На 87-й минуте Поль Погба реализовал пенальти. А в добавленное время защитник Виктор Линделёф принёс «МЮ» ничью.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» впервые потерял очки под руководством нового главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате Англии, на счету команды 45 очков после 24 матчей. «Бёрнли» идёт на 15-м месте, имея в активе 23 очка после 24 игр.

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