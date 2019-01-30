Барнаул, 30 января, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Любопытные данные озвучил в ходе online-конференции заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС), председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов. Отвечая на один из вопросов, он отметил, что кредиторская задолженность сельхозтоваропроизводителей региона на сегодняшний день составляет более 4,5 миллиардов рублей. С учётом того, что в ноябре 2017 года алтайское правительство извещало, мол, «с ноября 2017 года по январь 2018 года алтайским аграриям необходимо выплатить банкам 2,2 млрд рублей по кредитам», получается что долги алтайских крестьян за два последних года увеличились боле чем вдвое, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Агробизнес на Алтае

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка зерновых на Алтае

При этом депутат не уточнил, какую часть кредитных договоров удалось пролонгировать для уменьшения финансовой нагрузки, скорее всего, она минимальна. Следовательно, его слова об отсутствии просроченной задолженности — «дело рук самих утопающих».

Вместе с тем, Сергей Серов проинформировал, что в текущем году в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края на 2013−2020 годы» государством предусмотрен широкий спектр поддержки сельхозтоваропроизводителей, в том числе — субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в размере 892 млн руб.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский аграрий

Однако фермера из Шипуновского района Владимира Жданова, к примеру, больше интересует, что чиновники сделали для того, чтобы снизить цену дизтоплива?

«В 2018 году мы начали закупать для посевной ГСМ по 35 рублей за литр, а потом и за 50 рублей купить его было негде. Погектарную поддержку дали — хорошо, но это, извините, только на поддержание штанов — 150 рублей на гектар получилось. Это даже меньше, чем стоимость бутылки водки. Ни о каком развитии не может быть и речи», — отмечает фермер.

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Сергей Серов признал, что неконтролируемый рост цен на нефтепродукты остается главной проблемой сельхозтоваропроизводителей, что отрицательно сказывается на их финансовом состоянии, и что в настоящий момент хозяйства обеспечены топливом на 30%. Он отметил, что на 25 января 2019 года оптовая цена дизтоплива составляла 43,13 руб./литр, а бензина — АИ-92 — 33,77 руб./литр.

Единственное, что обнадёживает, так это погодные условия. Предстоящему агросезону они пока благоприятствуют.

«Равномерный снежный слой, отсутствие ветров, хороший запас влаги, удовлетворительный температурный режим позволяют делать хороший прогноз на урожай озимых, однако зима еще не закончилась и более детальное обследование полей пройдет после схода снежного покрова. Сельское хозяйство в Алтайском крае — это отрасль рискового земледелия, результат работы которой зависит не только от вклада самого человека, поэтому оценивать будущий сезон крайне сложно», — отметил Сергей Серов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка зерновых

Как уже сообщало ИА REGNUM, рекордные и невероятно дешёвые 5 млн тонн зерновых, собранные в Алтайском крае год назад, принесли аграриям немало проблем в аграрном сезоне 2018 года. Уже в начале периода стало понятно: цена хлеба действительно больше не зависит от цены зерна. Помимо этого, в январе 2018 года из-за сильных морозов и минимального снежного покрова многие земледельцы опасались вымерзания посевов.

Но самой главной проблемой стал взлёт цен на ГСМ: в самый сезон посевных работ стоимость литра солярки перевалила за 50 рублей. К тому же переувлажнение почвы сменилось засухой. Сказалась и смена власти в регионе: после неожиданной отставки губернатора Александра Карлина, руководившего регионом более 12 лет, о проблемах аграриев практически не вспоминали.

А вновь собранные в регионе более 5 миллионов тонн зерновых опять пришлось продавать по заниженным ценам.

Тем временем, в 2016 году по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи в регионе насчитали 63,2 тыс. заброшенных ЛПХ, что втрое больше показателей 2006 года.