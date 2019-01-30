Сатка, Челябинская область, 30 января, 2019, 08:37 — ИА Регнум. В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Айлинского сельского поселения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

(сс)GDJ Фемида

По данным следствия, в 2011—2012 годах руководитель возжелала помочь своей знакомой с оформлением права собственности на участок земли в деревне Сикиязтамак. Для этого она сделала выписку из похозяйственной книги, в которую были внесены заведомо ложные данные о якобы наличии у женщины права на земельный участок, который был ей предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства. На основании этого документа право собственности было оформлено.

Таким образом, участок земли оказался выведен из распоряжения Саткинского муниципального района, поскольку земельный участок был незаконно выведен из распоряжения муниципалитета. Этот факт встревожил прокуратуру, которая начала проверку.

В ходе проверки был выявлен преступный факт. Материалы передали в органы СКР. И там затем возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Ход расследования дела контролирует прокуратура Сатки.