Доха, 30 января, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Локомотивом» в матче Кубка «Матч Премьер». Встреча завершилась со счётом 4:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе «Спартака» отличились защитник Айртон, полузащитник Александр Ломовицкий и форвард Зе Луиш, оформивший дубль.

Таким образом, «Спартак» стал победителем Кубка «Матч Премьер», одержав три победы в трёх матчах. Ранее красно-белые обыграли «Зенит» (3:0) и «Ростов» (2:1).

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