Астана, 30 января, 2019, 08:26 — ИА Регнум. В 2018 году кондитеры Казахстана произвели 105,3 тыс. тонн кондитерских изделий из шоколада, что на 10% меньше, чем в 2017 году. Об этом 30 января сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Шоколад

За год производство мучных кондитерских изделий составило 103,5 тыс. тонн, что на 3,5% больше, чем годом ранее. По итогам 11 месяцев Казахстан экспортировал 93 тыс. тонн кондитерских изделий из сахара, что на 53,3% больше, чем в январе-ноябре 2017 года.

Экспорт мучных и кондитерских изделий составил 42,1 тыс. тонн, что на 21,3% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года кондитерские компании Казахстана произвели 77,6 тыс. тонн печенья и других изделий длительного хранения, что на 3,8% больше, чем в январе-сентябре 2017 года.