Хабаровск, 30 января, 2019, 08:18 — ИА Регнум. На ключевых для экономики не только города, но всего Хабаровского края предприятиях Комсомольска-на-Амуре — Амурском судостроительном заводе и Комсомольском авиационном заводе им. Гагарина ожидаются массовые сокращения работников. Предприятия испытывают трудности с заказами. Решением проблемы занимается губернатор Сергей Фургал. В ходе рабочей поездки в Москву он провёл ряд рабочих встреч в правительстве России и надеется на помощь федеральных властей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Асзкмс.рф Амурский судостроительный завод

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Амурский судостроительный завод официально заявил о плановом сокращении не менее 80 работников. Ещё более массовые сокращения ожидаются на Комсомольском авиационном заводе им. Гагарина — не менее 300 человек.

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Хабаровского края провёл ряд встреч в правительстве России с целью попытаться решить эти вопросы.

«Действующая загрузка Амурского судостроительного завода более или менее понятна. Завод выполняет ряд заказов. Это в том числе паромы, корветы. А также есть перспективы для размещения заказов на строительство краболовных траулеров. Однако, чтобы обеспечить стабильную работу завода, в том числе по выполнению новых заказов, необходима его докапитализация. Речь идет о сумме около 14 млрд рублей», — рассказал в ходе пресс-конференции Сергей Фургал.

Глава региона также добавил, что вопрос докапитализации завода — прямое поручение президента России Владимира Путина.

В настоящее время на федеральном уровне рассматривается вопрос о размещении на Амурском судостроительном крупного заказа.

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Сложности, по словам губернатора, с загрузкой испытывает и Комсомольский авиационный завод. Речь идет о гражданских заказах:

«Есть определенные контракты, которые завод выполняет. Однако пока это не позволяет говорить о чёткой программе загрузки на несколько лет вперед. У федеральных властей есть понимание, как выходить из ситуации», — добавил Сергей Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, ключевые предприятия экономики региона — Амурский судостроительный завод и Комсомольский авиационный завод им. Гагарина не могут полноценно работать, в том числе и из-за санкций, введённых США.

20 сентября 2018 года госдепартамент США опубликовал санкционный список, в который вошел в том числе Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, на котором выпускаются самолеты Сухой Суперджет 100. Из пояснения следовало, что предприятие попало под санкции в связи с поставками в Китай боевых самолетов СУ-35 в 2017 году. При этом американские власти уточнили, что не планируют вводить запрет на поставку комплектующих для Сухой Суперджет 100.

Немногим ранее, но тоже в сентябре 2018 года, под американские санкции попал ещё один ключевой завод Хабаровского края — Амурский судостроительный. В этой связи задерживается строительство двух новых паромов для Сахалина.

Задерживалось и судно снабжения для «Газпром флота» «Иван Сидоренко», предназначенное для обслуживания буровых, тушения пожаров и спасения людей. Двигатель и электронная пусковая система на судне — немецкие, судостроители Комсомольска долго ждали специальные коды, в ситуацию пришлось вмешаться главе российского МИДа Сергею Лаврову, в итоге на завод все-таки приехали немецкие специалисты.

Ситуация в Комсомольске-на-Амуре, втором по величине городе Хабаровского края, сегодня очень напряженная. На фоне грядущих и уже случившихся сокращений жители возмущены тем, что крупные предприятия отдают предпочтение иностранным рабочим, а местные остаются за бортом. 17 февраля в городе готовится крупный митинг против засилья иностранных рабочих.