Сана, 30 января, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Международный комитет спасения, находящийся в Соединенных Штатах, предупредил международное сообщество, что перемирие в Йемене близко к разрыву, сообщает 30 января Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Конфликтующие стороны договорились заключить соглашение о прекращении огня в стратегически важном портовом городе Ходейда, однако взаимные обвинения могут нарушить хрупкие договоренности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене, продолжающаяся с 2014 года, зашла в тупик: ни одна из конфликтующих сторон не может взять верх, поэтому было решено попытаться заключить соглашение о прекращении огня.

Переговорный процесс проходил в Швеции, здесь стороны смогли договориться об обмене военнопленными и временном прекращении боев за город Ходейда.