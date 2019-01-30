Москва, 30 января, 2019, 08:02 — ИА Регнум. В России растёт число заболевших ОРВИ и гриппом. По данным на 27 января превышение эпидпогорога зафиксировано в 23 субъектах РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

(сс) jarmoluk Грипп

В основном ОРВИ и гриппом болеют дети в возрасте 3−6 и 7−14 лет — эпидпорог превышен в 17 и в 21 регионе России соответственно.

Среди детей в возрасте 0−2 года эпидпорог превышен в семи регионах России. Заболеваемость детей старше 15 лет зафиксирована в 17 субъектах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России граждан начнут прививать от гриппа новой вакциной — квадривалентной, которая содержит четыре актуальных штамма вирусов гриппа.

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