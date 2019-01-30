Челябинск, 30 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский приказал своим подчинённым проверить больницу города Копейска, где в январе погибли два ребёнка. Об этом журналистам сообщили в областном минздраве.

В больничной палате

В самом минздраве уже создана соответствующая комиссия, которая начала работу. Сам губернатор намерен лично посетить больницу.

«Нужно набраться терпения и дождаться выводов специалистов, а не делать скоропалительных умозаключений», — сказал Борис Дубровский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в больнице Копейска 29 января умер 13-летний подросток. Его ранее госпитализировали с пневмонией. Ещё раньше, в начале месяца, умерла девятилетняя девочка. По некоторым данным, её лечили совсем от другой болезни. Девочка скончалась ещё 2 января. По факту её смерти уже расследуется уголовное дело. А по публикациям в СМИ о гибели подростка идёт доследственная проверка.