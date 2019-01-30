Луганск, 30 января, 2019, 07:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 30 января официальный сайт оборонного ведомства.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Калиново, Молодёжное, Первомайск и Сокольники.

Калиново обстреляли из гранатомётов АГС и СПГ со стороны населённого пункта Новозванка. В районе Молодёжного украинские силовики применили крупнокалиберное стрелковое оружие. По Первомайску ВСУ выпустили 21 мину калибра 82 мм со стороны Золотого, а по Сокольникам — 45 мин калибра 120 мм со стороны Крымского.

В результате обстрелов погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР. О разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается.

Напомним, сутками ранее ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ЛНР более 60 единиц боеприпасов.

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Напомним, согласно Минским соглашениям, которые украинская сторона подписала 12 февраля 2015 года, вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе должно быть обеспечено устойчивое полное перемирие, однако ВСУ не соблюдают никакие договорённости.