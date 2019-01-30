Москва, 30 января, 2019, 07:35 — ИА Регнум. В результате боевого применения российского атомного беспилотника «Посейдон» на территории Северной Америки останутся в живых лишь одноклеточные. Об этом в статье для «Военно-промышленного курьера» пишет эксперт Чоро Тукембаев.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп. 1864

По его мнению, российским конструкторам удалось создать настоящую «машину Судного дня», основным качеством которой является способность при подрыве «сконцентрировать ударную волну в горизонтальном направлении».

«Поэтому подводный беспилотный аппарат обрел способность концентрировать энергию из эпицентра взрыва в заданном направлении», — пишет Тукембаев.

По мнению эксперта, если все же когда-нибудь российские «Посейдоны» будут применены по своему прямому назначению, сегодняшнее население США «сменят одноклеточные», поскольку по территории Соединенных Штатов прокатится мощнейшее цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что население США может быть полностью уничтожено десятью межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат».

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