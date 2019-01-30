Москва, 30 января, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Лидером в продажах на российском авторынке по итогам 2018 года стал УАЗ «Пикап» — владельцами машины стали 3799 человек. Показатель увеличился на 1,3% по отношению к предыдущему году, сообщило агентство «Автостат».

Petr Magera Автомобиль УАЗ «Пикап»

Всего в России компании реализовали 11,5 тысячи новых пикапов — на10,8% больше, чем в 2017 году. Второе место в таблице лидеров сохранил пикап Hilux от Toyota — продажи машин составил 3190 единиц (-8,7%). Третье место принадлежит Mitsubishi L200 с показателем 3028 реализованных экземпляров (+84,4%).

Эксперты отмечают, что несмотря на продолжающийся рост продаж пикапов в России, их рыночная доля остается на очень низком уровне и даже не дотягивает до 1%.

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