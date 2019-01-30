Токио, 30 января, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Извержение вулкана Кутиноэрабу зафиксировано на юго-западе Японии, передает NHK.

tsuda Кутиноэрабу

Произошло извержение 29 января в вечернее время. Высота выброса пепла достигла четырех километров. Пепел осел в 600 м к юго-западу от вулкана.

На острове Кагосима (архипелаг Осуми), где находится Кутиноэрабу, был объявлен третий уровень опасности. Никто из людей не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 22 января на острове Бали вулкан Агунг выбросил столб пепла на два километра. Был объявлен третий уровень опасности.