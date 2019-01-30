Шанхай, Китай, 30 января, 2019, 05:06 — ИА Регнум. В Шанхае зафиксировано значительное улучшение качество воздуха, сообщили местные власти, передает 29 января агентство Синьхуа.

Шанхай

Согласно докладу, опубликованному Шанхайским муниципальным бюро экологии, в городе было зафиксировано 296 дней с хорошим качеством воздуха в 2018 году или 81,1% от общего числа дней, что является наилучшим показателем с 2013 года.

В 2018 году средняя плотность основным загрязняющих частиц в воздухе вроде PM 2.5 и PM 10, диоксида серы и диоксида азота значительно снизилась в сравнении с 2017 годом, продемонстрировав лучшие показатели с 2013 года. Наибольшее падение продемонстрировало содержание диоксида серы, отметили в бюро.

Напомним, что Китай ведет активную кампанию по улучшению качества воздуха в крупных промышленных городах и мегаполисах с большим количеством производственных предприятий и транспортных средств. Бурное развитие Китая привело к тяжелым последствиям для экологии этой страны, с которыми власти продолжают упорно бороться.