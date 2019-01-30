Синин, Китай, 30 января, 2019, 04:41 — ИА Регнум. В горных районах провинции Цинхай на северо-западе Китая планируется окончательно побороть нищету уже в 2019 году, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

Popolon Цинхай

Порядка 77 тыс. нищих должны перестать быть таковыми к концу 2019 года в 17 бедных уездах провинции Цинхай, сообщили власти провинции. Все необходимые для этого меры будут приняты в рамках поставленных целей развития.

Планируется в рамках проекта провести всю необходимую инфраструктуру, включая газ, воду, связь, а также построить целый ряд учреждений здравоохранения, образования, культуры и технологий.

Напомним, что борьба с бедностью в Китае является одной из приоритетных целей. К 2020 году Китай должен стать страной умеренного достатка населения, а для этого должна быть побеждена беспробудная нищета.