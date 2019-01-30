Манила, 30 января, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате взрыва в мечети в городе Замбоанга (остров Минданао, Филиппины), сообщает Rappler.

Luc Viatour Взрыв

Уточняется, что в мечети была взорвана бомба. В этот момент в здании находились духовные лидеры. Два человека погибли, четверо доставлены в больницу с ранениями.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января на горе Кармель (остров Холо, Филиппины) был совершен теракт, в результате которого погибли 20 и ранены несколько десятков человек. Люди погибли в результате взрывов около и внутри католического храма.