Каракас, 30 января, 2019, 04:21 — ИА Регнум. Два члена Верховного суда Венесуэлы были против вердикта о запрете на выезд лидера оппозиции Хуана Гуайдо из страны, пишет El Nacional.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

Во время заседания, на котором решался вопрос о Гуайдо как о фигуранте расследования венесуэльской генпрокуратуры, судья Марисела Годой ушла с пресс-конференции, протестуя против наложенных на оппозиционера ограничений.

Кроме того, судья Данило Мохика был против ограничений в отношении Гуайдо, мотивируя свое несогласие противоречиями вынесенного вердикта закону. О своей позиции он заявил в соцсети Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Гуайдо, который может быть признан виновным в организации беспорядков в Венесуэле. Рассматривая запрос генпрокурора, Верховный суд страны ввел в отношении оппозиционера ряд ограничений.

Так, у Гуайдо заморожены банковские счета, на его операции с недвижимостью наложен запрет. Кроме того, оппозиционеру, провозгласившему себя исполняющим обязанности президента страны, запрещено покидать Венесуэлу.